頎邦(6147)今年2月營收20.7億元，月減9.40%、年增0.89%，寫11個月以來低點、仍續創同期新高；前2月營收43.55億元，年增4.24%。

頎邦去年第四季合併營收65.86億元，季減7.3%、年增6.9%，受惠於調漲代工價格，毛利率33.7%，季增0.4個百分點、年增4.5個百分點，營業利益17.51億元，季減5.6%、年增23.5%，歸屬母公司稅後淨利16.90億元，季減5.4%、年增66.3%，為季度獲利歷史第三高，每股淨利2.38元。

頎邦去年因產能利用率維持高檔及調漲價格，去年度營收270.82億元，年增21.6%並創歷史新高，平均毛利率32.3%，年增4.1個百分點，營業利益68.94億元，年增42.6%，歸屬母公司稅後淨利61.37億元，年增67.6%，改寫年度獲利新高紀錄，每股淨利9元優於預期。

OLED面板驅動IC及TDDI的測試時間仍長，約是傳統LCD面板驅動IC的3倍，測試機台產能仍供不應求。整體來看，頎邦今年的面板驅動IC封裝接單量將維持成長，測試產能滿載且使用高階機台，有助於推升整體平均接單價格(ASP)，進而提高營收及毛利率表現。

法人表示，頎邦受惠於OLED面板驅動IC及TDDI封測接單暢旺，非面板驅動IC業務又受惠於5G普及而增加封測訂單量能，今年第一季營運將優於過去季節性水準，毛利率有機會達到30%以上，全年營收及獲利力拚優於去年，並再創新高。本土投顧法人也樂觀看待頎邦2022年業務，尤其強勁之測試訂單，然現有產能吃緊，且零組件供給限制導致較長之設備交期狀況延續。

外資終結連日買超，頎邦周一收跌2.81%至69.1元，失守5日、10日、月線、年線。美系外資下調七家半導體目標價，包含封測龍頭日月光投控(3711)與測試大廠京元電子(2449)，降幅皆達雙位數，分別將日月光從128元降至107元，京元電從43.7元下修37.5元，股價也雙雙重挫逾4%。