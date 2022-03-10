光罩(2338)受惠晶圓光罩持續需求暢旺，2021年營運創高，在稼動率滿載及漲價效益挹注下，2022年前2月營收動能暢旺、續創同期新高。法人看好在漲價及擴產效益帶動下，首季營運淡季不淡，可望較去年第四季高檔持穩向上、有機會再創高，全年逐季走揚可期。

光罩股價受大盤重挫拖累，8日下探84.2元的4個月低點，9日止跌反彈4.26％，今（10）日跟隨大盤強彈同步勁揚4.65％至92.2元，截至午盤維持逾4％漲勢。三大法人本周買賣超調節互見，迄今合計小幅買超395張，仍偏多操作。

台灣光罩2021年合併營收創60.77億元新高、年增達30.23％，營業利益4.35億元、年增達26.5％，配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利11.85億元、年增達73.39％，每股盈餘5.65元，雙創新高。董事會決議擬配息2元，創近24年新高。

受惠晶圓光罩持續需求暢旺，在稼動率滿載及漲價效益挹注下，台灣光罩2022年2月自結合併營收5.44億元，僅月減1.95％、年增達35.19％，創同期新高、歷史第五高。累計前2月合併營收11億元、年增達28.97％，續創同期新高。

由於晶圓代工廠擴大成熟製程產能，對晶圓光罩需求持續增加，台灣光罩在手訂單暢旺、產能供不應求，訂單能見度已達下半年。法人看好在漲價及擴產效益帶動下，首季營運淡季不淡，可望較去年第四季高檔持穩向上、有機會再創高，全年逐季走揚可期。

為因應客戶需求，台灣光罩同步擴增產能，今年資本支出預算35.57億元，較去年約16億元倍增。董事會決議以總括申報方式辦理現增發行新股7.5萬張、總額度60億元，首波先發行3.75萬張，每股發行價格暫訂80元，用以興建廠房、購置機器設備。