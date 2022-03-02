三星全新旗艦Galaxy S22旗艦系列今(2)日起開放預購民眾早鳥優先取貨，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今(2)日受訪表示，整體預購成績超乎預期，為前一代的3倍之多，尺寸上，台灣消費者還是青睞大螢幕，占比約6成。

陳啟蒙表示，S22旗艦系列預購成績超出預期，原預期最低較前代成長20%。而三星通路包含三星商城及三星智慧館，於預購前兩日成績較S21旗艦系列同期達3倍以上；在電信通路也平均成長將近150%，期望Galaxy S22旗艦系列上市，可為上半年台灣整體高階手機市場挹注雙位數成長。

針對預購比例，初期台灣三星預估S22 Ultra約佔54%，而在實際表現，觀察三星智慧館，於預購前兩天達80%、整體預購期間佔比60%；若假設為預購無限量狀況下，S22 Ultra預計可達72~75%。另外，此次S22旗艦系列三款機型預購比例(以三星智慧館為例)為S22 Ultra：S22+：S22=60%：25%：15%。

再進一步觀察也發現，Galaxy S22 Ultra以大容量512GB最受青睞，佔整體S22 Ultra預購量55%，顯現台灣消費者對於頂級效能、大容量、高規格的熱烈需求。顏色方面，Galaxy S22 Ultra主打色「夜暮紅」、「極光綠」以霧面機身處理、洗鍊沉穩的質感，齊擄獲消費者心佔各逾3成，「星際黑」與「皎月白」則表現相當；Galaxy S22+與Galaxy S22皆以「極光綠」最受歡迎，各有約3成的佳績。

陳啟蒙今也談到通路布局，他表示，關於三星自有通路，線上三星商城佔整體銷額約3.5%，尚有成長空間。而三星自有通路最大優勢是整合性，今年將持續優化消費者購物旅程，如一站式的特別銷售組合、客製化商品或將線下舊換新活動導入線上等，期望今年三星商城銷額佔比達5%。今年S22旗艦系列，三星商城預購成績也為前代的3.5倍以上。另外，三星智慧館則佔銷額比重約7.5%，三星今年將積極展店，主要集中於可滿足一站式購物需求的百貨商圈，目前全台共有53間三星智慧館，目標今年達70家，銷額佔比達10%。整體來說，上述三星自有通路(三星商城+三星智慧館)加總，期望今年銷額能佔整體15%，未來則朝20%邁進。

三星本次為強化旗艦機行銷，特別在三星微風南山旗艦體驗館特別精心規劃星粉專屬休息空間「星風格派對」，以時下流行的Glamping潮流露營風為主題，運用新品色系串旗及木質色系座椅，打造吸睛陳設，讓星粉打卡分享。