俄烏危機尚未解除下，油價因此大漲恐會影響到景氣復甦。另外，韓國疫情又開始升溫之下，日線連跌3日的KOSPI收在2,622.4點，跌28.91點或1.09%。同時，韓元大貶，外資也賣超4730億韓元。

8日，韓國單日新冠重症者已破千人、達1007位，創兩個月新高。同時，確診者也連續5日都在20萬以上，不見有減少現象。

大型股因外資減持而走低，三星電子收跌0.86%，SK hynix也跌1.26%。不過，在全球大規模制裁俄國下，韓國政府拿到美國出口豁免許可證，故當地半導體雙雄三星電子以及SK海力士，輸俄產品就不會被完全限制，兩者盤中股價也一度向平盤靠攏過。

其它走弱權值股中，化學大廠LG Chem跌2.14%，浦項鋼鐵跌3.15%，網路業者Naver翻黑收跌0.81%，現代汽車則持平。

美元兌換韓元在1,237價位附近，韓元大貶9.9元。