歐美持續加大對俄制裁，美國近期警告陸企不可違抗對俄出口禁令，否則將嚴厲制裁，但大陸態度強硬，市場擔心戰火未停，新一輪貿易戰是否再度展開，加上升息在即，外資持續賣出新興亞股。

據中信投信統計，上周外資淨流出新興亞股金額高達123.3億美元，為2020年3月中旬以來最高。上周外資淨賣超最多的前三市場為台股、印度、南韓，金額分別為64.3億美元、24.6億美元、24.3億美元，台股淨賣出金額為2005年9月以來最高；泰國獨為逆勢吸金市場，淨流入0.2億美元，連7周淨流入。印度則是唯一的周線上揚市場，繳出2.2%漲幅。

據保德信統計，今年來台股失血金額達165億美元，為外資提款最多的亞洲股市，其次是印度的147億美元，南韓失血61億美元為第三，反觀東協股市的泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓則呈現吸金態勢，其中，泰國股市獲得25.7億美元買盤加持為亞股之最。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，上周歐洲央行公布將於第三季結束購債的政策指引，相較市場預期鷹派，顯示歐洲央行在俄烏戰火之外，更憂心未來的通膨壓力。由於本周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）即將召開，歐洲央行的偏鷹態度恐加深市場對聯準會加息路徑的憂慮。升息以外，張苡琤也指出，外資上周賣壓強勁，加上俄羅斯戰事的經濟效應外溢影響擴大，建議投資人短線偏向保守，選股上以長線基本面穩健的趨勢股為主，例如半導體、電動車、及節能、儲能相關題材。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股本周觀察重點在於美國FOMC會議結果，目前市場預期聯準會本月升息幅度應以1碼為主，另外，聯準會對於俄烏情勢對通膨與經濟的影響性，以及是否在本次會議中透露縮表動向等，也都將牽動全球金融市場的敏感神經；整體而言，只要本周聯準會的升息步調合乎市場預期，對於近期多方氣勢都有所幫助。

葉獻文指出，今天科技股表現弱勢，主要以傳產和金融股擔綱撐盤要角，俄烏戰爭導致烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin暫停營運，影響全球用於晶片製程約一半的氖氣，不過從供應商策略來看，台灣廠商大多採多元供應商策略，目前庫存充足至少6個月，尚無斷鏈疑慮，且財政部公布2月出口金額374.5億美元，創歷史新高且達到連20紅的紀錄，年增34.8%遠優於預期，其中，電子零組件出口金額改寫同期新高，挹注整體表現，預估3月出口金額仍有機會挑戰單月歷史新高，顯見台股企業基本面無虞甚至成長動能仍強勁。