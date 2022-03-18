成功中繼市場於18日正式開幕，台北市長柯文哲表示改建工程將追加預算。（楊亞璇攝）

經過1個月的試營運，成功中繼市場於18日正式開幕，由於日前傳出廠商因遇到缺工缺料擬解出契約。台北市長柯文哲表示未來將會追加預算。北市新建工程處表示，廠商要求補足差額2.76億，盼調解結果有折衷方案，再決定追加預算金額，也要求廠商調解期間持續動工。

柯文哲說，過去2年營建物價漲16％，尤其鋼漲了45％，成功市場是往下挖的，要有很多鋼構去支撐，最近缺工缺料，加上也有哄抬物價狀況，但已蓋到一半，要想辦法解決，因此屆時會追加預算，最近追加預算令他「滿頭大汗」，但他強調，追加預算他自己都會逐案審。

新工處中正工務所竺宣同坦言，鋼筋一路漲，原工程經費6億，營建環境遠大於物大調整機制可支應範圍，廠商認為已虧損，提出追加2.76億元，已向調解委員會提出履約爭議，至少要等5、6月才有結果，盼有折衷方案再決定追加預算金額。至於工程進度是否落後？他表示，原預計2024年9月完工，評估大概需再多384天工期，同時請廠商在等待調解期間持續動工。

柯文哲說，過去里長跟周邊居民有很多爭執，市場改建相當困難，他對於市場裡老鼠跑來跑去、蒼蠅飛來飛去、菜放在地上等，他很不習慣，大多數市長沒有想要改建市場，後來在他任內從第一果菜市場及漁市場、成功、南門到北投，連最困難環南市場都可以推動，他的目標是北市全部市場都跟日本一樣。

柯文哲視察後直呼「乾淨太多了！」以前地面都濕濕、黑黑的，現在招牌也比較漂亮，燈光更明亮，地面要乾整齊清潔無垃圾，每個店家都有貼無現金交易的QRcode，並且鼓勵減塑，多使用環保袋，重點是要維護，「檢查有及格，繼續努力」。

成功市場自治會會長陳中明表示，環境很不錯，希望繼續保持，由於有共食區，他有要求市府說那邊做打卡牆，讓大、小朋友來打卡，吸引年輕人到成功市場來消費。