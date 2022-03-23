林穎孟涉詐領助理費 柯文哲：希望她努力證明自己清白

無黨籍台北市議員林穎孟因涉嫌詐領助理費，檢方複訊後今晨諭令林女以100萬元交保。對此，台北市長柯文哲今受訪表示，他還是主張無罪推定原則，希望她能努力證明自己清白。

北市府下午舉行防疫記者會，面對媒體詢問林穎孟案，柯文哲認為，司法要秉持無罪推定精神，還沒定罪之前，還是希望她努力證明自身清白，他仍主張台灣要成為法治國家，基本法學素養還是要有，包括無罪推定、法不溯既往原則，這種精神還是要保持。