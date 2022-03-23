林穎孟涉詐人頭助理費 柯文哲籲：應努力證明自身清白 16:472022/03/23 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林穎孟涉詐領助理費 柯文哲：希望她努力證明自己清白 訂閱影音： 中時新聞網 無黨籍台北市議員林穎孟因涉嫌詐領助理費，檢方複訊後今晨諭令林女以100萬元交保。對此，台北市長柯文哲今受訪表示，他還是主張無罪推定原則，希望她能努力證明自己清白。 北市府下午舉行防疫記者會，面對媒體詢問林穎孟案，柯文哲認為，司法要秉持無罪推定精神，還沒定罪之前，還是希望她努力證明自身清白，他仍主張台灣要成為法治國家，基本法學素養還是要有，包括無罪推定、法不溯既往原則，這種精神還是要保持。 和平醫院護理師確診 柯文哲證實：北市有不明傳染源 北市議員林穎孟現身了 不認詐領助理費喊：司法會還清白 #林穎孟 #無罪 #推定 #清白 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美女議員林穎孟遭移送 不認詐領助理費連說2次「我沒有」 22:102022/03/22 社會 美女議員林穎孟遭搜索罪名曝光 涉詐助理費數十萬列被告 15:222022/03/22 社會 林穎孟涉詐領助理費慘睡拘留室 媒體人驚爆一件事：悲劇 08:232022/03/23 政治 涉嫌詐領助理費 北市美女議員林穎孟遭搜索約談 11:202022/03/22 政治 境外移入確診者多 柯文哲憂按這種速度遲早被攻破 14:262022/03/22 生活 北市議員林穎孟籌不出百萬保金 睡拘留室整晚 07:452022/03/23 社會 柯文哲、陳佩琪接連開炮 陳時中回應了 09:422022/03/21 政治 辦公室遭調查局派員搜索 林穎孟說話了 16:092022/03/22 政治 苗栗議長遭控當「白手套」駁斥：3次審理都無罪 12:042022/03/22 政治 北市美女議員林穎孟涉詐領助理費 100萬元交保 06:112022/03/23 社會 涉詐領助理費 北市議員林穎孟一度遭當庭上銬 聲押禁見改100萬交保 04:102022/03/23 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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