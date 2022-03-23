去年和美月眉大排進行清淤作業，賴清美將照片公布臉書，質疑打撈做法，事後廠商被罰款，議員被恐嚇，警方將廠依恐嚇罪嫌送彰化地檢署偵辦，多位議員今天出面聲援相挺，譴責暴暴力，縣府也重申全力保障每位議員的問政空間。

議員賴清美被包商傳送錄音擋嗆聲，「我跟你一定要鬥到底，絕不放棄」，賴清美出門都帶辣椒水，今天議員賴澤民、洪騰明長、李成濟、張欣倩、葉國雄、楊妙月等都出面相挺，賴清美說，感到溫暖，民意代表監督縣政天經地義，也要求彰化縣政府審視投標縣府案的廠商背景成員，不能讓民代監督縣政的權力受威脅與壓迫。

賴清美於2021年7月期間曾關切縣府水資處委外包商排水溝清淤，經調查發現傳送恐嚇訊息之犯嫌為鐘姓包商。和美分局偵查隊3月19日通知鐘姓包商到案，並於芳苑派出所完成警詢筆錄製作，鐘姓包商坦承傳送語音檔案給賴清美，隨即於當天函送彰化地方檢察署偵辦。

廠商傳送語音分三段，「我們準備到法院來公審，廢棄物的移除」、「你今天是一個議員，我是一個承包商，你的所作所為，問心就知道」、「我跟你一定要鬥到底，絕不放棄」。

彰縣府表示，縣府除了強力譴責暴力外，更重申全力保障每位議員的問政空間，目前縣府的招標文件中對於廠商各項民、刑事與行政責任均要求投標廠商切結遵行，各局處工程發包亦皆嚴格秉持採購法規定，如有廠商違背採購法第103條規定，取消投標資格拒絕其投標。

縣府指出，彰化縣警局已經加強賴清美議員服務處所及住居所等安全維護，並約制鐘嫌不得再有不理性行為，賴清美對警方的協助與關心表示感謝。