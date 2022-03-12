受國際地緣政治情勢變數，以及通膨壓力升溫等影響，台股3月7日當週，週線收黑，全週重挫471.78點，週跌幅-2.66%，不過在週三、週四快速彈升之下，週K線拉出下引線，本週日均量3734.21億元。年線失守。外資一周再賣超台股1809億元，投信法人持續加碼181.7億元，累計連續買超台股天數達28天，期間買超金額累積達783.41億元；若從週買超金額來看，投信法人連續8週力挺台股，相較之下，外資已連4週撤出台股，且本週賣超金額再度改寫外資在台股的單週賣超之最。

GIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週包括台股在內的全球股市，皆受到俄烏戰爭訊息牽動，呈現大幅波動，整體而言，只要美股跌勢能暫緩，都有助於台股維持類股輪動，另外，下週市場聚焦FOMC會議結果，目前市場預期聯準會本月升息幅度應以一碼為主，只要本次升息步調不出乎市場預期，對於提振近期多頭氣勢都有所助益。

針對戰爭對股市的影響，葉獻文表示，目前俄烏戰爭持續傳出兩國有意談判，只要戰爭時間不要拖延太久，避免發生能源價格大幅上漲使得通膨惡化，或是金融制裁導致對全球經濟產生負面影響，戰爭對台股的反應多屬短期，預期當戰事和緩後，台股、美股等金融市場將逐步回歸基本面。另外，市場已逐漸預期戰事停火後，原物料價格要回落至開戰前水準的可能性較低，投資人宜觀察戰爭停止後，國際能源價格的回檔幅度、速度，以及對全球通膨的走勢。

至於升息的經濟換檔，葉獻文說明，從歷史數據分析，台股歷次在美國開啟升息循環前都會有拉回走勢，不過正式升息後即出現反轉漲勢，且漲幅往往能加速成長，帶動指數突破升息前的高點，雖然本次除了升息干擾，還有地緣政治攪局，目前加權指數仍未收復開戰以來的跌幅，預期當戰爭干擾塵埃落定後，台股有望加速展開彈升走勢。

葉獻文認為，台股企業獲利良好，包括2月營收改寫史上2月最佳，且總營收超過3兆元，主計總處也上修今年經濟成長率，由4.15%上調至4.42%，海關出口、民間投資等項目也獲得大幅上調，顯見台灣整體經濟具有硬底子，企業獲利也具有成長動能，建議投資人在波動期間逢低布局具業績能見度的績優個股，或是透過長期績效穩健的台股基金，參與台股升息後的揚升行情。

安聯投信台股團隊表示，在烏俄變局上，安聯投信台股團隊表示，由於兩國局勢變化、走向以及時程推演上仍處在不確定階段，可能對於未來經濟成長動能、通膨壓力以及大宗物資商品價格等的影響程度，因局勢難料、仍需視衝突情勢發展時間長短而定。

由於市場的不確定性仍在，所以預期在局勢尚未明朗前，台股走勢仍將反覆波動；另一方面，在近期盤面上，部分有基本面支撐的標的走勢開始有與大盤脫鉤的跡象，值得留意。在資金面，根據證交所統計，外資11日賣超226億元，累積近一周賣超達1809億元；在題材面，安聯投信台股團隊表示，蘋果新品推出符合市場預期，有望為淡季挹注正面題材；高殖利率題材，亦值得留意。在非電族群部分，安聯投信表示，部分族群有可能會面臨內資與外資方向不同調的挑戰，需要留意。