科技持續進步，半導體產業成為兵家必爭之地，知名半導體分析師陸行之在臉書上表示，他的朋友T公司（台積電）退休大佬G先生分享晶片業的故事，而從結果上來看，投產給台積電的成果會比其他廠還要好，如今類似的狀況再度發生，三星出招想搶輝達（Nvidia）及超微（AMD）的大單，接下來就是看這兩家廠商會如何抉擇了。

陸行之在個人臉書專頁上表示，他的好友T公司退休大佬G先生心血來潮，想說故事跟各位大家分享。G先生從Altera與Xilinx之間的故事說起，「其實一開始兩家在伯仲間，後來Altera靠台積，Xilinx靠聯電，就越差越遠。」

這名前台積電員工表示，有天，Altera為了更強和更便宜的晶片（台積價格又硬，又有它的設計規則），就轉去投靠英特爾，Xilinx則因聯電先進製程跟不上，只好轉去投靠台積電，結果沒幾年，Altera輸Xilinx，越輸越多，最後便宜賣入英特爾，Xilinx就一路跟著台積，最近以超高價嫁進超微。

而最近有類似的事情再度發生，過去，高通是手機晶片霸主，但為了成本考量，加上三星給出超有吸引力的價格和三星手機的採用量，所以就把新設計交給三星生產，結果和Altera的後果一樣；聯發科則靠著台積電和自己的努力趕上了高通，最後高通不得已，又重回台積做，才稍稍穩住陣腳。

此外，蘋果也曾因為三星的色誘（價格、支援、專廠）投入他的懷抱，但一路都吃了苦頭，之後蘋果將次代晶片分給台積電與三星同時做，沒想到大家都只要買放台積晶片的手機，之後不管三星怎麼勸、怎麼色誘，蘋果還是沒動心，只要哪天蘋果再把最新的晶片先給三星時，將是好戲一場。

G先生提到，接下來晶片業的好戲將是AMD和Nvidia如何選擇代工廠，「兩家的東西蠻類似的，現在輝達比超微強些，尤其在配套的晶片用軟體，但三星一直色誘這兩家，哪天你聽到誰把最先進的設計，不給台積，給三星做時，那好戲真的上場了。」

最後，G先生呼籲大家不要只關注個人電腦和遊戲機的晶片，那是歷史，成長有限，「那是你我黃金時代的餘物，大家兒孫們黃金時代的是資料中心和AI晶片，是要軟硬結合，更超大量，無法想像的未來。」