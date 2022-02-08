正國會中市３位美女刺客，中二選區立委補選時已投入助選，將以創意與活力方式聯合競選，彼此加油打氣提高戰鬥力。（正國會提供）

今年底九合一選戰進入倒數！台中市議員選戰藍綠都力拚過半，林佳龍領軍的「台灣正青」中市3名女將，爭取綠營頭角崢嶸，已在黨內提前較勁，藍營提名席次還待黨中央敲定具體方案。

台中市議會有65席議員，國民黨本屆有32席，民進黨26席，民進黨年底決定提名35席；國民黨因受中二選區立委補選失利影響，舉棋未定。國民黨中市黨部主委林敏霖8日指出，藍營採審慎樂觀提名，目前正徵詢各方意見，除現任32席外再加3到4席，提名具體方案俟黨中央決定。

面對藍、綠大軍壓境，民眾黨前兩波已公布5位提名人選，分別是江和樹（大里、霧峰區）、張睿倉（潭子、大雅與神岡）、林俊凱（東、南區）、許瑞宏（中、西區）及洪鑫任（南屯區）；2／19日將送第三波評鑑人選，預計3月初公布西屯、北屯、大烏龍及平地原住民提名人選。

「選戰決不能輸在起跑點上！」時代力量台中市黨部主委洪錦鈺8日說，第一波提名4席分別是江冠頫（北屯區）、傅智恒（后里、豐原區）、鄒明諺（大里、霧峰區）及吳佩芸（南屯區）。

力拚九合一選戰，綠營正國會推出40歲以下青年縣市議員擬參選人，組成「台灣正青」爭取初選出線機會。台中市由林佳儀投入清水、沙鹿、梧棲選區，廖芝晏問鼎后里、豐原選區，蔡美華角逐大里、霧峰選區，3位美女刺客已對現任及黨內有意捲土重來者構成腹背受敵壓力。