國民黨台南市議員謝龍介日前拋出震撼彈，率先宣布投入台南市長初選，同黨立委陳以信也說，自己有義務與使命，要全力以赴為國民黨光復台南。對此，網紅「比特王」在YouTube平台上發起網路投票詢問網友看法，結果顯示，謝龍介以壓倒性優勢獲得92%參與投票的有的支持。

台南市議員謝龍介前天在議會新春團拜後，率先表態參戰，他說，因機制出來，許多支持者給予鼓勵，身為黨員要為黨承擔及奮戰，他願意參加提名機制，看黨中央怎麼協調。

近來在臉書貼出「老照片」傳達和台南有淵源的立委陳以信也說，他身為台南子弟，也是國民黨在台南的唯一不分區立委，「有義務與使命，在年底台南市長這一仗，要全力以赴為國民黨光復台南」。

「比特王」12日在YouTube社群平台上，以「台南市長人選大PK，你會支持誰？」為題，詢問網友對國民黨方面可能參選人選的看法，並提供「龍介仙(謝龍介)」、「陳以信」和「其他人選」三個選項讓網友選擇。截至13日下午6點，已有超過3萬名網友參與投票，結果顯示，有92%的網友支持謝龍介，2%支持陳以信，5%支持其他人選。

網友們也留言回應，「龍介兄主動出擊，當仁不讓，好榜樣！勇者之舉」、「真心祝福龍介兄為台南服務，加油」、「希望傾聽民意，不要離民意越來越遠」。