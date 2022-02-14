2022台北市長選舉「三腳督」態勢已然成形，國民黨立委蔣萬安呼聲高，台灣民眾黨由黃珊珊出面角逐，至於民進黨的部分由誰出馬，國民黨副主席連勝文今接受專訪時直言，他最希望衛福部長陳時中出來選，趁這個機會，台北人好好跟陳時中算算總帳；他也坦言，支持侯友宜連任新北市長，「2022不贏怎有2024？」

連勝文表示，不管哪個候選人都一樣，只要選舉開始，民進黨就會狂轟濫炸，「民進黨要毀滅你根本不需要任何理由」，他自己曾參選台北市長，綠營的做法就是無所不用其極、鋪天蓋地的殺，即使是謊言也照樣講出口，連祖宗八代都挖出來批判，即使最後打官司證明清白，選戰也打完了。

連勝文說，台北市選舉國民黨支持度大概在40％至42％之間，民進黨最差也有35％，蔣萬安目前支持度僅37％，是因為以前是一對一，民進黨有一些游移的票會跑到民眾黨那邊，所以民眾黨基本盤應該也有15％到20％，所以黃珊珊要拿到50％的票是不可能。

對於在台北市是否有藍白合的空間，連勝文指出，國民黨要先穩固台北市四成票源，再往外擴散，這就是實力原則，然後黨內不要扯後腿，如果柯文哲要來談藍白合，雖然兩人過去有選舉恩怨，但站在政黨的立場他也不會反對，大家一起對抗民進黨。

面對民進黨潛在人選，連勝文放話，「我最希望陳時中出來選」，痛批陳時中害隔離的人住進防疫旅館被感染，機場還成破口2次，搞到觀光、零售、餐飲業者都叫苦連天，所以「他最好出來選台北市長，台北市民都想好好跟他算帳」。

連勝文表示，國民黨要改善，內部的人不要扯後腿就成功一半，他說自己當初選舉是「被黨政高層切割的人」，當年為了食安問題行政院還發新聞稿痛批他一頓；但現在選舉大家都想和國民黨切割，但他認為切割不會成功，因為大家不會永遠都不提國民黨。

此外，針對新北市長侯友宜若要參選2024可能要先辭職，連勝文質疑，2022不贏怎麼會有2024？他贊成侯友宜以市政為優先，「如果是我會選擇連任」，除非侯友宜作出什麼決定，那大家再來討論。