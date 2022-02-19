2022年底的台北市選戰，隨著時間趨近，也開始成為外界討論話題。而藍綠白三大陣營目前傳出的可能參選人，國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、無黨籍台北市副市長黃珊珊，目前戰況如何？《美麗島電子報》吳子嘉19日表示，民進黨和陳時中在台北市長這局，就是寄希望於黃珊珊支持度能衝高。不過，他個人預測，蔣萬安應該會當選。

吳子嘉19日在其主持的網路節目「董事長開講」談及台北市長選戰議題。對於有網友在節目中提問，「請問吳董，陳時中100%會出來選嗎？他會當選嗎？黃珊珊、蔣萬安比的過陳時中嗎？」吳子嘉回應，民進黨和陳時中在台北市這局，就是寄希望於黃珊珊，黃珊珊如果讓大家失望的話…那陳時中就會躲起來不出來。

不過，受邀的資深媒體人錢怡君倒認為，陳時中出來選的機會很大，但是出來的時間可能會拖到5、6月才宣布，吳子嘉也認同表示「他就是故意拖嘛…拖到黃珊珊選情變熱再出來」。錢怡君則坦言，拖到這麼晚才出來，對陳時中而言並不一定是好事。

不過，錢怡君也指出，據她側面瞭解，國民黨內上至立委下至議員，很喜歡對蔣萬安指指點點，因此有太多雜音在拉扯、混淆他，這樣可能有好有壞，但蔣萬安目前就是走自己的中間路線，而平常不是那麼熱衷政治的一些中間選民，看到蔣萬安的形象，未來是有可能會被吸引而投給他的。自己對他的選情並沒有這麼悲觀。

吳子嘉則認為，他不覺得黃珊珊有機會當選，因為她拿不到18%的票數，大概只能拿到15%上下，蔣萬安應該會當選，但最多就是「郝龍斌2.0」。