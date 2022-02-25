俄羅斯總統普丁24日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，俄烏情勢也成全球關注焦點。對此，資深節目主持人劉寶傑詢問《美麗島電子報》董事長吳子嘉，普丁出兵的底氣究竟從何而來？烏克蘭怎麼這麼不堪一擊？吳子嘉分析，烏克蘭這局，普丁是吃定美國總統拜登，因為看準拜登不敢插手，換成是前總統雷根、甘迺迪他就不敢打了。劉寶傑驚訝表示「所以普丁現在是吃定了拜登？」。吳子嘉直言，事態發展將可能變成「長期冷戰化」的局面。

圖為去年6月日內瓦峰會，美國總統拜登（右）與俄羅斯總統普丁（左）的握手，雙方避免對到目光。（圖/美聯社）

吳子嘉24日在「關鍵時刻」表示，俄羅斯地面部隊攻入烏克蘭，表示是用美軍過去攻打伊拉克的模式，代表俄羅斯已經完全掌握空優，而俄羅斯在歐洲是第一大，也是最強的軍隊，所以普丁在戰前才很有信心的警告歐美各國，不要干預出兵烏克蘭這件事。

節目主持人劉寶傑問吳子嘉，「讓他感到不解的是，普丁的底氣究竟從何而來？烏克蘭不是沒有部隊，但是怎麼會這樣不堪一擊？而且普丁還警告各國，不要插手，否則會進行報復，這是怎麼回事？」

吳子嘉說，烏克蘭這局，普丁是吃定美國總統拜登，因為看準拜登不敢插手，換成是前總統雷根、甘迺迪他就不敢打了，因為當時這幾位前總統在位時，東西方陣營還是冷戰階段，但現在局勢今非昔比。劉寶傑驚訝反問：「所以普丁現在是吃定了拜登？」吳子嘉說，普丁斷定拜登領袖能力有問題，所以才斷然出兵烏克蘭，如果今天美國想出兵，俄羅斯敢打嗎？

吳子嘉續指，任何戰爭的開端，都是建立在「花費成本」和「耗費時間」這2個基礎之上，其次，則是打下來後，統治成本的問題，普丁之後若攻佔烏克蘭，後面的高成本統治也是問題，因為烏東地區親俄，但烏西地區卻不是親俄的。

不過，吳子嘉也說，現在能擋住普丁和俄軍的，只有美軍，但拜登現在不肯出兵，將軍隊都部署在第二線包括波蘭和波羅的海三小國，北約現在對俄羅斯的態度只會更壞不會更好，因此會更加團結。可預期的是，事態發展將會變成一個「長期冷戰化」的局面，但還是要觀察未來的變化。