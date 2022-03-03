俄烏戰爭談判未果，雙方持續交戰成全球焦點。臉書粉絲專頁「工程師看政治」分析，俄羅斯總統普丁會不惜大動干戈，關鍵就在他無法放任北約到烏克蘭設立軍事基地，一旦黑海門戶被控制對俄將造成嚴重後果，故他除開戰別無他法；粉專也引用中國戰國時代思想家韓非的三句話，稱烏克蘭會走到今日「可亡也」的處境，其實早就有跡可循。

臉書粉專「工程師看政治」日前發文表示，沒人想看到戰爭，但會走到今天這地步，事出必有因。美俄向來壁壘分明，美國以北約防堵俄羅斯，北約長年軍事開支佔世界國防開支的70%以上，北約甚至規定，一旦成員國受到攻擊，其他成員國將自動參戰，可見圍堵力道之深。俄羅斯的西方從北到南，幾乎都是北約會員國，而夾在北約會員國與俄羅斯之間的，就是白俄羅斯跟烏克蘭。

粉專指出，烏克蘭接壤俄羅斯、連接黑海，自然資源豐富，戰略位置極高，對美國而言它是圍堵俄的重要拼圖點；對俄羅斯而言則絕不能放掉烏克蘭，即便未必要佔領烏克蘭，但絕不能接受烏克蘭為敵為用，在家門口出現北約的基地。普丁曾警告，若烏克蘭加入北約，將不排除採取軍事行動保衛國安，但烏克蘭總統卻將加入北約寫入憲法，如今終於爆發戰爭。

面對俄烏戰爭，粉專以韓非在名著《韓非子》中的三句話作結：「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也」、「大心而無悔，國亂而自多，不料境內之資而易其鄰敵者，可亡也」、「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也」。