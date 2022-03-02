俄烏戰爭持續進行，雙方代表團在白俄羅斯與烏克蘭邊境的談判未能達成停火協議，俄軍隨後強化火力空襲烏克蘭首都基輔。媒體人「逆風的烏鴉」指出，雙方談判破局的癥結點在於，對俄方而言，北約提供武器給烏，就是雙方結盟的證據；對烏方來說，俄進攻卻不准他接受北約武器援助，又怎保證他不接受北約武器後，俄不再攻打？

逆風的烏鴉昨日（1）在臉書發文表示，針對俄烏雙方和談，俄羅斯的訴求為要求烏克蘭去軍事化、中立化和去納粹化，以及承認烏東兩國獨立、承認俄羅斯對克里米亞的主權等，以上訴求在會談中縮減成一個「核心條件」，即「烏克蘭的非軍事化和中立化」；烏克蘭的訴求則為兩點，一是停火，二是加入「歐盟」。

針對烏克蘭的訴求，逆風的烏鴉認為，「停火」這一項基本可以不用理，但重點是「加入歐盟」而不是「加入北約」。這個條件，看起來是講給歐美國家聽的，實則是講給俄羅斯聽的。也就是說，烏克蘭已經向俄羅斯明白表示，他們未來爭取要加入的是歐盟而非北約。

逆風的烏鴉分析，俄烏兩國看起來態度都很強硬且和談也沒結論，但其實雙方提出的訴求，距離並不遙遠。最後的關鍵點，反而可能在北約是否提供武器給烏克蘭上。對俄羅斯而言，北約提供武器給烏克蘭，就是雙方結盟的證據；對烏克蘭來說，你來打我，卻不許我接受其他國家的武器，你怎麼保證我不接受北約武器後，你會不會再來打我？這是一個僵局，不只取決於俄烏兩國，也取決於歐盟甚至美國的態度。