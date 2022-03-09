俄烏大戰持續延燒，許多國家紛紛對俄羅斯進行制裁。不過，前民進黨立委郭正亮直言，光靠經濟制裁並不足以讓俄羅斯撤軍，如果抵制了三個月，俄羅斯撤軍，烏克蘭因而得救，「我就輸你」，且俄方也在擬定反制措施；郭正亮認為，俄羅斯總統普丁考慮的問題是要造成多少死傷，且他的D-day也快到了。

郭正亮今天(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，美國的制裁，到現在才是第一個禮拜，金融打擊也會打到自己，「比如這個月通膨可能破10%」，美國能源充足，但歐洲就承受不住，且歐洲還有糧食問題。不過，若時間拉長，美國自己也撐不住，因為美國今年有選舉，「通膨破10怎麼玩？老百姓第一個就把你幹掉」，且也沒有救到烏克蘭。

郭正亮直言，「如果制裁俄羅斯，抵制三個月，烏克蘭因為這樣得救，俄羅斯撤軍，我就輸你，事實上不可能嘛」，經濟制裁沒辦法讓俄撤軍，禁航區也不能安排，美國人看不到嗎，不然為何拜登民調下降？反觀普丁現在民調上升，俄羅斯也不缺能源和糧食，雖然外幣帳戶被凍結，但要撐一兩個月沒問題。

郭正亮認為，普丁的問題在於要造成多大的死傷，「真的很為難」，尤其是在基輔，所以他希望平民離開，和武裝部隊作戰就好，他的D-day也快到了，這樣耗下去，大家也辛苦，俄羅斯內部也有民怨。

郭正亮指出，若美國不能解決烏克蘭問題，造成經濟惡化，恐怕就會對民主黨的選情產生衝擊。法國會急，就是因為4月要投票了，戰爭有時候要拉長來看，因為對每個國家經濟的衝擊不一樣。

郭正亮還說，俄羅斯在草擬，針對特定國家出口制裁名單，由於俄羅斯掌握鈀、鈦等金屬，所以還有得打，「到底是實體貿易厲害？還是金融比較厲害？一兩個月後就知道了」。