民眾對於若兩岸開戰，美國是否會出兵協助台灣的看法。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會15日共同主辦「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會，結果顯示，對於若兩岸爆發戰爭，美軍是否會出兵協助台灣，有42.7%民眾認為美國會出兵。前民進黨立委郭正亮對照《天下》在今年1月進行的類似民調結果後直言，相信美國會出兵助台的民眾少了16個百分點，表示這些人突然清醒了。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會15日公布的民調顯示，在台灣人對美台關係態度的部分，有36.7%民眾認為美國是真心想支持台灣，而有46.9%民眾認為美國並非真心。

至於若兩岸開戰，美國是否會出兵協助台灣？」，則有42.7%台灣民眾認為美國「會出兵協助」，47.3%認為不會，比例相近。此民調並擴大問民眾，美國可能協助台灣的四種方式；其中認為美國會「提供武器裝備」者(61.5%)的比例最高，其次為「公開聲援」(48.5%)及「情報支援」(44.1%)，而比例最低的是「派兵支援」(26.1%)。

宅神朱學恒和郭正亮15日晚間在直播中談到這份民調時，忍不住直言，「那個數字太精彩了」。郭正亮則指出，今年1月21日《天下》的民調顯示，如果兩岸陷入戰爭，美國會不會出兵，當時有58%台灣民眾認為美國會出兵，但到了 今天，同樣的問題，卻只剩剩42%的人認為美國會出兵。

朱學恒表示，比較了解真正有核武大國衝突的時候，人家會怎麼選擇，這才叫國際時事。郭正亮則說，從58%降到42%，等於有16%的人突然清醒。