縣市長選舉將於年底登場，新北市長侯友宜在近期的民調中仍居領先，但他本人仍未鬆口是否參選連任。媒體人黃暐瀚今(21日)在臉書分析指出，侯友宜連任新北市長「想輸都難」，但如果不選呢？在他看來，侯友宜根本還沒決定年底的動向，選，或不選，都是他的選項。

黃暐瀚指出，《ETtoday》上周五公布的民調，侯友宜滿意度高達八成二，模擬對手放進「陳建仁、林佳龍、陳時中、羅致政」，通通領先超過30趴以上，制霸新北，而今(21日)有媒體公布最新民調，在六都施政滿意度上，侯友宜90.9％居冠；因此他說，結論是，年底侯友宜連任新北市長「想輸都難」！找不到可以讓他輸的人與理由啊！但，如果侯友宜，不選呢？

「侯友宜不選新北？」黃暐瀚直言，這個假設題，對很多人來說，是天方夜譚，自己不是「斷言」侯不選，看起來他自然有選連任的可能性存在，但從這段時間以來的媒體詢問，與侯的回答來分析，敢「斷言」侯「一定選連任」的人，是不是也太過大膽一點？在他看來，侯根本還沒決定年底的動向，選，或不選，都是他的選項。

黃暐瀚進一步說，如果選，那就是贏多贏少的問題，新北這局變數不大，之後大家可以不用太多討論了。但若不選？那將牽動整個藍營的佈局，茲事體大。所以，侯友宜到底選不選？國民黨選策會不接觸、不詢問、不協調，才令人看了不解、不明白。

另外，黃暐瀚更說，不只侯友宜的動向，國民黨黨中央不急著掌握，連台南謝龍介、桃園羅智強能選不能選？都沒個標準規則，說是要「以靜制動」，等民進黨先出招，「民進黨都贏到那邊去了，它才不跟你先出牌。先者，更有資格晚出牌，國民黨以為自己緊追在後，望其項背。其實，是多落後了整整一圈。」

至於國民黨主席朱立倫今則是表示，大家一步一腳印，而且我們都有一個默契，現任市長不用急著提名，比較困難地區很快會展開相關的提名作業。