國民黨台南市長候選人由台南市議員謝龍介與立委陳以信兩人競爭，經過黨中央協調後，國民黨今（23）日正式宣布由謝龍介出馬參選。對於謝龍介選台南市長，網友較看好誰？最新網路民調顯示，有51%的網友看好謝龍介，另有35%的網友看好黃偉哲，另有13.1%的人，偏向「差距很小，無法判斷」。

已獲民進黨提名爭取連任的台南市長黃偉哲也大方恭喜謝龍介，希望跟謝龍介來場君子之爭。國民黨主席朱立倫則強調，謝龍介深耕台南、百煉成鋼，經過30年的努力，如今鐵杵磨成金箍棒，台南需要一位認真努力、深耕基層、最了解台南的人，來為市民服務。

同樣表態爭取當提名參選台南市長的立委陳以信也大方地表示「龍介兄是他的前輩，在台南努力那麼久，願意陪龍介一起打這場選戰」。

謝龍介近日則在臉書貼文感謝陳以信，並說一定會扛下對方的抱負，加倍努力，更要感謝朱立倫主席、黃健庭秘書長、台南市黨部主委林進旺，以及所有黨中央選舉提名委員會的成員，更要感謝所有支持的台南鄉親、全國百姓。

對於謝龍介將對戰黃偉哲，網友又是如何看待？媒體《NOWnews今日新聞》24日進行網路民調，詢問廣大網友看法，投票時間自3月23日至27日，截至24日23時30分，對於「台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？」民調結果顯示，有69.11%會投給謝龍介，另有26.7%會投給黃偉哲，另有3.16%會投給其他人。

民調也詢問，「如果最後是由黃偉哲對決謝龍介，您認為誰會當選？」，有51.41%的人認為是謝龍介，另有34.93%的人認為是黃偉哲。但也有12.8%的人認為「差距很小，無法判斷」。