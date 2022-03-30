2022桃園市長選戰，藍綠人選仍不明確，國民黨本周啟動徵詢，可能人選包括立委呂玉玲、魯明哲與萬美玲，台北市議員羅智強也有意參選。媒體人韋安今(30日)凌晨在臉書分析，若羅智強有機會代表參選桃園市長，在桃園的「藍白合」將會水到渠成，也讓國民黨重新執政的機會大增。

根據《中國時報》29日報導，階段有桃園市議長邱奕勝表態力挺的呂玉玲動作最多，邱奕勝主動表達要提供人脈等資源，讓呂獲得充分信心，向另兩位立委探詢過意向之外，也積極拜訪黨內大老，包括前主席吳敦義、洪秀柱以及前立法院長王金平等，並持續約訪其他黨內大老。但地方上傳出魯、萬也在勤走地方團體，3人的勸進者都很多，也都有不能輕易認退的壓力。

韋安認為，羅智強代藍出征桃園最有可能促成藍白合，因為年底台北市長選戰毫無藍白合作，或禮讓的空間，因為雙方的政治利益衝突根本無法調和，只能比拚實力，但若是羅智強代藍出征桃園，極有可能促成2022的「藍白合」。

韋安在臉書提出3點分析，第一，台北市是柯文哲、民眾黨的根據地，讓不得。即使選不上市長，也要衝高議員席次，因此白色力量在台北市長選戰中不會缺席。桃園民眾黨沒有什麼強棒，也不具指標意義，所以可「讓」、可「合」，來創造共同空間；第二，過去三年，柯羅兩人建立一定的默契，凡認同對方某些政治主張時，都公開表達過相互支持；第，若羅智強有機會代表藍營參選桃園市長，在桃園的「藍白合」將會水到渠成，也讓國民黨重新執政的機會大增。