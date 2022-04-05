國民黨台北市議員羅智強原擬2日宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電勸退，國民黨台北市議員徐巧芯3日爆料，朱在電話中對羅說「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等。資深媒體人黃暐瀚直言，桃園這局已經「魚死、網破」了，要化解僵局，那就去勸立委魯明哲出來。

黃暐瀚今（5日）在《POP撞新聞》討論羅智強與朱立倫之間爆發的事件，他表示，立委呂玉玲現在民調比羅智強低，那就去勸魯明哲出來就好，今天不是羅智強民調高就提羅智強，還要考量到在桃園基層實力的問題。

黃暐瀚認為，如果不提羅智強，另一派也不能接受桃園議長派強推呂玉玲，那就去勸魯明哲出來，魯明哲現在說不選，但過去前總統馬英九在選台北市長前，也說過兩百多次不選，最後還不是選了，就是因為當時馬是藍營最強。

黃暐瀚建議，國民黨中央和桃園地方，應該勸進魯明哲出來選，來化解現在的僵局。黃坦言，羅智強這件事，已經重傷羅在國民黨黨內的人和，黨內較具影響力的政治人物，也已經不敢跟羅往來了，因為政治人物之間的談話內容，如果已經有約定不能說的，結果卻通通洩露出去，這不僅重傷羅智強，對藍營在桃園的布局，也產生難以挽回的影響，還怎麼談？

黃暐瀚指出，明明談話還沒有結果，羅智強卻私下對外透露，訴苦被欺負，臉書也PO文，這樣一連串模式下來，已經形同在黨內「魚死」，而外界對國民黨這塊招牌，罵的千瘡百孔，也使國民黨受重傷，形同「網破」，連羅智強自己也反傷。