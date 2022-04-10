國民黨台北市議員羅智強表態角逐桃園市長，引發藍營地方反彈，甚至，被國民黨祕書長黃健庭稱地方認為羅很弱，對此，身為同黨同志的台北市議員徐巧芯在臉書放上一張過往和羅智強合照的照片，感性表示，這張照片是當時 23歲的她和羅智強在凱道前，面對著車潮、人潮宣講理念的合影，她認為十年過後，還擁有鬥志能夠勇往直前的人，一點都不弱。

徐巧芯今（10日）在臉書發文表示，還記得十年前，自己「面試」國民黨的那一天，那時自己還是政大的學生，她被邀請參加國民黨的青年培訓計畫，雖然自己的價值跟國民黨相近，但當時的她並不買國民黨的單，在她們年輕人的眼裡，沒有背景的人來這裡就是送死的，但因為這個計畫神神秘秘的，讓自己起了好奇心，就過去試試看。

徐巧芯回憶，自己永遠記得第一堂課是在2011年的11月，某周四的傍晚，一個神秘的教室，來幫她們講課的是一位國民黨最年輕的、28歲的女性發言人，從記者開始做起，還曾經到紐約參與過選舉，充滿活力，言談中既聰明又吸引人。當時她覺得好酷，原來國民黨裡面有這樣的人，以前怎麼不知道。於是她對自己說，自己以後也想像這位女性發言人一樣；於是自己有了一個標竿往前，在國民黨內從基層開始學習。

這一股希望之火，徐巧芯直言，在這十年來，經常因為各種大事小事差點被撲滅，但好險總是有前輩、盟友適時相伴，保護小小的火星持續奮力燃燒著，這就有了「你們現在知道的我」。很多人可能不知道，其中一個最早對她伸出援手的人之一，就是羅智強。這是23歲的徐巧芯，與「台灣加油讚副執行長」羅智強，在凱道前面對著車潮、人潮宣講理念，十年過後，歷經各種艱難與險阻，她很慶幸大家仍是一起打拚的夥伴。

回首過往，徐巧芯嘆，當初的戰友已經走了一大半，這些戰友或許得到了更好的生涯發展，自己也感到開心，但國民黨失去了好不容易培養出來的人才，她為黨感到可惜。有時候自己也有點孤單，但她知道自己留下來的意義，因為她也想成為某某某的標竿，適時拉大家一把，完成這個希望的傳承。

徐巧芯直言，這才是她心中的「大局」以及「恩義」，像她們這樣的人，雖然沒有家族與派系的支援，卻擁有永不放棄的精神、對手打不倒的戰鬥意志、改革的決心。徐強調，忘記初衷、迷失自己的才是弱者，沒有覺悟，無法前行的才是弱者，擁有鬥志能夠勇往直前的人，一點都不弱。