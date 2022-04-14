衛福部長陳時中是否投入年底台北市長選舉受到矚目，陳時中12日接受廣播節目採訪，被問及總統蔡英文是否曾找他談過選舉，陳回應「沒有正式談過」，主持人追問是否「非正式談過」，陳則說「很難回答」。曾任國民黨主席的立委江啟臣13日表示，陳時中到底要不要去選舉，講清楚一點，一直放風聲，連民進黨內可能的競爭對手林佳龍都忍不住開罵，陳時中還在跑選舉行程。

江啟臣13日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」表示，現在疫情嚴峻，防疫決策很關鍵，陳時中身為防疫指揮官，到底要不要去選舉，講清楚一點，要就趕快辭一辭、趕快去選，然後趕快找一個真正能負責的人接手，因為陳時中作為一個決策者，掌握這麼重要的決策跟資源和命令的人，如果心中想要選舉，一定要考慮到相關決策會不會影響到選情，之後會不會有相關政治責任。

江啟臣指出 因此有時候該做的決策，陳時中就沒有做，拖延拖到超前部署的機會不見了，包括快篩、疫苗等等，陳時中自認真的守很好，還告訴大家之後疫情可能會本土病例破千、破萬，執政黨一天到晚放風聲，連可能的競爭對手林佳龍都忍不住開罵，陳時中還在跑選舉行程，又不告訴大家到底選不選。

江啟臣直言，陳時中若不選，本人不想講，也可以由民進黨主席蔡英文對外宣布，陳時中不可能去選舉，就是要跟疫情共存，這樣講的話，大家沒話講，不然大家會一直懷疑，陳時中隨時有可能要離開位子去選舉。