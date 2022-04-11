桃園市長鄭文燦任期將屆，民進黨接班人選仍未定，傳出新竹市長林智堅、民進黨立委鄭運鵬等都是潛在人選，鄭運鵬今（11日）表示，「如果中央黨部需要我承擔此責任，也認為我適合來打桃園這一戰的話，我一定會扛起來也會保證能夠當選！」

針對新竹市長林智堅可能轉戰桃園市長，鄭運鵬說，桃園這幾年是台灣人口成長最快的地方，從來不會排斥各行各業包含政治領域的社會菁英到桃園發展。自己的態度更是歡迎。

他提到，如果各黨的機制是公平且公正，不因黨主席自由心證想提名誰或不提名誰，那大家應該敞開心胸，保持開放的態度，包含現在國民黨有紛爭的國民黨議員，與黨內的先進前輩。

鄭運鵬表示，目前桃園是由民進黨執政，鄭文燦成績非常突出，民進黨身為中央與地方執政黨，把市政滿意度做好，不急著提名。自己現階段把黨團幹事長的份內事做好，若有其他更強先進，在能力上與民調上優於自己，都非常歡迎他們一起來為桃園服務打拚。