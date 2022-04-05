國民黨主席朱立倫與有意參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，日前一通3小時的電話引起一連串討論，朱立倫今（5）日回應表示自己「不放話也不回應」。而日前傳出桃園市議會議長邱奕勝稱一定要立委呂玉玲選的消息，國民黨台北市議員游淑慧直言「我聽到的不是邱議長的問題」。

游淑慧今日上《POP搶先爆》接受專訪，談到有關朱立倫與羅智強引起爭議的3小時電話，他透露該通電話在2日星期五晚上9點多講到約12點，自己則在3日凌晨12時30分左右接到羅智強的來電，電話一接起來就聽到羅智強說「妳不要罵我」，讓她馬上就知道狀況。

對於羅智強被質疑爆出談話內容，透過好友放話一事，游淑慧反駁表示我們是朋友，被這樣搞了3個小時，不能跟朋友訴苦嗎？「只准一邊罵人，不准另外一邊跟朋友訴苦？」游淑慧更指出，羅智強只有跟自己抱怨不到30秒，其他時間都在討論原定於隔天的宣布直播該怎麼處理。

游淑慧認為，自己等人都是公開具名受訪，不應該被解讀成放話，反而有人以不具名的方式接受媒體採訪，在報導中被稱為「地方人士、黨部人士、黨政高層、知情人士」，這些人才應該是放話攻擊他們的人，「我都不知道國民黨哪時候人名都變4個字的」。

除此之外，主持人邱明玉質疑朱立倫堅持不辦初選，是否是因為邱奕勝曾表態非呂玉玲選不可，不過游淑慧卻說「我聽說也沒有！」游淑慧透露，據她了解是有人在操作此事，「但議長跟主席好像都沒有」，強調「我聽到的不是邱議長的問題」。