國民黨台北市議員羅智強原訂2日上午宣布參選桃園市長，不料被黨主席朱立倫勸退，兩人長達3小時的電話通話內容，也成為外界關注和討論的焦點。對此，前總統馬英九表示，他相信朱立倫有智慧和魄力，找出一個讓大家都能接受的辦法。

對於桃園市長提名陷入僵局，國民黨台北市議員徐巧芯日前在網路節目《董事長開講》中爆料，朱立倫致電羅智強，直言「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」。

馬英九今天(5日)上午前往慈湖謁陵，被媒體問及國民黨桃園市長提名風波時，他回應：「我相信朱主席應該有智慧和魄力，依據本黨現行制度，找出一個讓有意參選的人都能夠接受的辦法。」

朱立倫狠話逼退羅智強？ 馬英九說話了｜中時新聞網

朱立倫今天在慈湖受訪時則說，現階段都以黨的勝選為最高目標，黨的團結是努力要做的事，直言目前的國民黨「團結都不一定勝選，不團結怎麼可能勝選」，因此會努力團結大家，「任何製造對立、製造紛爭、製造困擾，對團結是沒有幫助的」。

被問到民調是否會是唯一考量，朱立倫強調各地都有做參考民調，在各縣市協調時都會成為重要依據。除此之外，朱立倫連說了5次自己會負起責任，說該說的話、做該做的事，並會信守承諾，「不放話也不回應」。