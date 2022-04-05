國民黨台北市議員羅智強有意參選桃園市長，引發藍營動盪。媒體人羅旺哲指出，自從傳出羅有意參選桃園市長後，在他臉書留言的幾乎都是「議員參選人」或「非現任議員」，與四大公投時期呈兩樣情，這代表不少藍營意見領袖對桃園這局「不便表態」，且他們本就並不喜歡羅；至於先前怎一堆人跑去羅臉書留言？其實他們就是去「蹭聲量」而已，因為「政治就是這麼現實」。

羅旺哲今日（5）在臉書粉絲專頁「羅旺哲的新聞觀察室」發表《政治是現實的》一文，內文指出，自從羅智強選桃園的議題開始後，在他臉書上留言的，幾乎都是「議員參選人」或「非現任議員」的藍營政治人物居多，與四大公投時期，藍營重量級「藍勾勾」相比，真的少了不少

羅旺哲分析，這似乎說明了，藍營內部不少意見領袖對桃園這局「不便表態」，一來，是不想得罪桃園地方人士跟黨中央；二來，可能他們並不是那麼喜歡羅智強。

針對這個狀況，羅旺哲直言，很多人會想問，既然這樣，那之前怎麼一堆人去羅智強臉書留言？很簡單，他們就是去「蹭聲量」而已，因為政治就是這麼現實。