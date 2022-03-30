前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

對於美國總統拜登民調創下他上任以來新低，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮在朱學恒直播中分析背後原因。

根據國家廣播公司新聞網（NBC News）27日發布民調顯示，拜登支持率已經掉到40％，創下他上任以來新低，高達七成受訪民眾認為美國正邁入錯誤方向。

郭正亮29日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中分析，拜登原本一開始打出「SWIFT金融核武」，民眾認為「有力」，結果烏克蘭總統澤倫斯基到處求軍援，最後戰鬥機沒有，禁航區也沒有，也不出兵，拜登民調就開始下降了！

郭正亮認為，美國整個民意被民粹情緒炒出來了，民眾覺得澤倫斯基這麼可憐，怎不去救他？民調一面倒認為拜登怎這麼軟弱？另外還有一個面向是通膨繼續往上走，這兩個都失分，民調從原本的46％跌到40％，「我看他年底是完蛋了！」郭正亮直言。

郭正亮也披露，美國在今年期中選舉之前，也會針對阿富汗撤軍究責，共和黨一定磨刀霍霍。但也有人擔心，拜登萬一輸了參眾兩院，演變成行政立法對立，拜登只剩外交和軍事，要如何拉抬聲勢？可能會做一些令國際緊張的事情，這時候亞洲會不會有點緊張？

根據國家廣播公司新聞網（NBC News）27日發布民調顯示，拜登支持率已經掉到40％，創下他上任以來新低，高達七成受訪民眾認為美國正邁入錯誤方向。該調查負責人之一、也是共和黨民調專家邁多夫（Bill Mclnturff）提到，調查結果意味拜登與民主黨在期中選舉恐將面臨災難性後果。

該調查負責人之一、也是共和黨民調專家邁多夫（Bill Mclnturff）提到，調查結果意味拜登與民主黨在期中選舉恐將面臨災難性後果。