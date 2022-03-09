俄烏戰爭開打半個多月，戰況陷入膠著，也使軍民傷亡不斷攀升，近期舉行的三次談判結果更幾無進展，對於戰爭可能會有哪些發展？日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫8日就歸納出3種可能走向，第一，俄軍拿下基輔，建立傀儡政權。第二，北約和美國全力增援烏克蘭，俄軍攻勢受挫，形成長期對峙。第三，莫斯科發生政變。他坦言，自戰爭爆發以後，拜登的表現溫吞軟弱，讓大家非常失望。

美國總統拜登8日宣布禁止俄羅斯石油、天然氣進口。（圖／美聯社資料照）

矢板明夫8日在臉書發文指出，自己近日和曾長期住在莫斯科的前輩記者通了長時間的電話，一起分析了烏克蘭戰爭的幾種可能的結局，卻為此感到心情沉重。因為按照普丁的性格，一定會把戰爭打到最後，而憑著烏克蘭的軍事實力，是很難與俄羅斯的大部隊長期抗衡的。

他指出，討論也得出三種戰爭結局的可能走向。第一種可能結局是，俄軍拿下基輔，建立傀儡政權。澤倫斯基總統逃到到烏克蘭西部組織游擊隊，或者去波蘭建立流亡政府。但是，以現在俄羅斯的能力，是很難控制烏克蘭全域的，也不能服眾，因此，戰爭將長期化。烏克蘭有可能像當年蘇軍佔領的阿富汗一樣，變成一個戰爭泥淖。

第二種可能的結局，北約和美國加大支援力度，俄軍的攻勢被挫敗幾次後，退守回東部和南部沿海地區，然後經中國、以色列或印度當第三方出面斡旋，暫時停火，然後形成類似南北韓的局面。

第三種可能的結局，則是莫斯科發生政變或烏克蘭前線的俄軍倒戈，普丁被暗殺或被逼下台，俄國撤軍，烏克蘭的衛國戰爭取得勝利。

矢板明夫針對分析結果表示，目前看起來，第一種結局的可能性很大。但不管是第一種還是第二種，都可能是暫時的，因為俄羅斯很難長期對抗國際社會的嚴厲制裁，過了一段時間以後，俄國經濟崩盤，最終，第三種結局還是可能發生。

他並提到，不過，最讓人擔心的是，雖然現在北約看上去空前團結，但幾個大國實際上是各懷鬼胎。如果制裁長期化以後，各國的利益受損，也有可能被俄羅斯慢慢逐個擊破，致使制裁破功。

他接著表示，這個時候，國際社會其實最需要的是一個強有力的領袖，而能夠擔任起這個角色的，只有美國總統。很遺憾，戰爭爆發以後，拜登的表現溫吞軟弱，讓大家非常失望。

現在不僅是德國、法國、英國、日本的領導人在等待美國拿主意，俄羅斯的普丁、中國大陸的領導人也在觀察美國如何出手。