俄烏戰爭何時會結束？前民進黨立委郭正亮8日分析表示，俄烏雙方談判最大變數，還是在烏克蘭總統澤倫斯基身上，他如果談判後部份妥協，那內部鷹派不會有反對他的聲浪嗎？怕就是怕他「撐不住」。此外，郭正亮也坦言，俄羅斯總統普丁前幾次把談判目標設定的有點高，之後應該要降低，不然談判過程會變很麻煩。

郭正亮8日上宅神朱學恒臉書直播節目，節目中有網友詢問「俄烏戰爭何時會結束？有沒有可能是根據中俄熱線討論的結論而定？又現在俄烏談判是不是談假的？不然怎麼談了3輪都沒有什麼進展？」郭正亮表示，問這個問題的人是內行人，他指出，目前談判階段還停留在副外長級，雙方都沒有決定權，而3月10號雙方外長預計將在土耳其安卡拉會面，屆時再看有沒有機會有進展。

郭正亮並指出，自己最近有看到一些消息，俄羅斯外長拉斯羅夫就停火提出2點要求，第一，承認頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國的獨立地位。第二，將列出有關烏克蘭「去軍事化」的清單，要求烏克蘭限制發展部份武器，如：核子武器，及禁止部署部份國防設施如中程飛彈。而這和第一階段談判是略有不同的。

郭正亮也說，他觀察到之後的談判，有可能會有2個人出面當斡旋者。第一，是法國總統馬克宏，第二，是中國大陸外交部長王毅。前者是可以跟烏克蘭溝通，後者則是俄羅斯信得過的國家，且對俄羅斯是有實質影響力的。但郭正亮也說，斡旋成敗與否，還是要看普丁的想法，他個人覺得普丁把目標放高了，應該要把目標設定調低一些，不然這個局會很麻煩。

最後，郭正亮坦言，撇開前面提到的條件不論，最大變數還是在烏克蘭總統澤倫斯基身上，他如果談判後想部份妥協，那內部鷹派不會有反對他的聲浪嗎？怕就是怕他撐不住。