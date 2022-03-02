俄烏戰爭持續進行，死傷人數不斷攀升。俄羅斯軍隊上月28日轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）住宅區，造成至少11人喪命；俄軍今（2）日轟炸基輔電視塔（Kyiv TV tower），造成至少5死5傷。對此，媒體人韋安預言，這場戰爭已演變成，升級、攤牌、毀滅性打擊，最終只剩妥協談判與失控引爆俄歐大戰兩條路。

綜合英國《鏡報》（Mirror）、《衛報》（The Guardian）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，俄羅斯軍隊上月28日猛轟位在烏克蘭東部的第二大城哈爾科夫市。烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在臉書表示，俄軍猛轟造成哈爾科夫市數十人喪命，而當地首長西涅古波夫（Oleg Synegubov）後續則表示，這起轟炸造成11人喪命。

據《CNN新聞網》今報導，烏克蘭內政部表示，俄羅斯軍隊轟炸基輔電視塔，導致附近的舍輔臣基夫斯基（Shevchenkivskyi）區，至少有5人喪生、5人受傷。

面對俄烏戰爭不斷加劇，韋安昨日在臉書發文指出，俄烏危機已經演變成，升級、攤牌、毀滅性打擊，最後只剩下兩大結局，一是妥協談判，另一個則是失控引爆俄歐大戰。