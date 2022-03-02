俄烏戰爭持續進行，引發不少台灣人對戰爭的恐慌。國民黨副發言人楊植斗表示，某位不具名的「國安高層」受訪，將台灣年輕人過度相信盟友、盼兩岸開戰美軍馳援，自己卻不願上戰場打仗的論點，全都抹黑成是藍營的「認知作戰」，為此他只想說：「年輕人會如此，這些所謂的國安高層，要負相當的責任。」

楊植斗1日在臉書發文道，這次俄烏開戰後，歐美各國的表現大家都看眼裡，尤其是兵凶戰危的台灣人眼中。據歐美各國的反應來推演台海情勢，雖不完全精準，但仍有參考價值。一些朋友及粉專在討論「西方無用論」或「美國棄台論」時，總會連帶檢討我國的國防實力，畢竟盟友靠不住，只能自己上場拚，民進黨副秘書長林飛帆也該去當兵等。

楊植斗指出，有位不具名的「國安高層」近日受訪，卻將以上論點簡化成「境外勢力的認知作戰」，並將台灣年輕人過度相信盟友，盼望兩岸開戰後美軍馳援，但卻不願上場打仗，連兵役延長等議題都不肯理性討論，全抹黑成是藍營的「認知作戰」。

對此，楊植斗認為，「年輕人會如此，這些所謂的國安高層，要負相當的責任」。楊更痛批，這位「國安高層」的言論，儼然就是把耳朵摀著，拒絕聽取類似意見，國防不能只靠美國，除了希望美方持續提供具體的承諾，我們也要厚植自身的國防實力，希望政府能參酌而非抹黑抹紅。