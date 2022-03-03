臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國防部自本周末起，實施14天後備軍人教育召集（教召）新制，獲封「史上最硬」教召引發關注。其中14天不休假、每天日夜訓練10小時、每次行軍至少10公里三項，嚇到不少網友，更讓不少年輕人氣憤痛批蔡政府，因施政不當讓國家恐陷戰爭危機，更點名政府官員應以身作則示範教召、或比照烏克蘭總統澤倫斯基留在戰場。

國防部昨日（2）召開「新制教召」記者會，公布14天教召「操課菜單」，包括召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時；召員手機每天管制，晚上有開放時間使用；另行軍每次10公里以上等。

此消息引發網路熱議，紛紛湧入《中時新聞網》、《遠見雜誌》與臉書相關連結留言，部分單則更有多達600則留言：「最可憐的就是我們年輕人，活該被當韭菜」、「年輕人就活該倒楣，房價高、薪水低、教召慘」、「青年人韭菜數量最多最好壓榨」。

另外也有網友表示：「政府官員政客高官們要帶頭都一起教召，不然為什麼要訓練我們先上前線？為您們高官拼命？」「本末倒置的政府官員，人民百姓真是無言？自己造業自己受！」「到底是誰害台灣面臨戰爭危機的？無能的政府害慘百姓」、「檯面上政二、三代，還有現任立委先教召入伍吧！」「烏克蘭前總統都上戰場了，台灣請比照辦理吧」。