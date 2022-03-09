國防部推動14天新制教育召集，外界稱為「史上最硬教召」，並且增加訓練行軍宿營、戰傷急救等科目。前國防部全民防衛動員綜合作業室主任、國防安全研究院中共政軍所研究員韓岡明接受媒體訪問時表示，若要進一步強化全民防衛，台灣應結合教召後備制度、替代役及警政署轄下的民防團隊，建立一支以鄉鎮市區為單位的「領土防衛部隊」。

根據《鏡週刊》今(9日)報導，韓岡明建議，建立一支以鄉鎮市區為單位的「領土防衛部隊」，一來可解決教召的公平性，二來就像中立國瑞士的長期嚇阻戰略一樣，讓台灣成為「刺蝟」，就能嚇阻大陸不敢輕易挑起戰端。

該報導進一步指出，韓岡明認為，若能把近50萬名「編餘的後備軍人」編入領土防衛部隊，可解決教召公平性的問題，其次，台灣有約30萬名替代役也可編入，最後是近40萬名警政署轄管的義警、義消、社區巡守等自願民防團隊，平時若投入訓練，戰時就能發揮，形成很大的嚇阻力量。

觀察這次烏俄大戰，有國防安全研究院重要高層表示，令人最訝異的不是烏克蘭撐那麼久，而是俄羅斯太輕敵，甚至整個作戰計劃都是錯誤的，對台灣來說，這次是很好的契機，讓全體台灣人看見並開始重視全民國防，一旦全民參與，大陸才會覺得台灣很難攻。

另外，國防部長邱國正昨(8日)在立法院被詢及，新制教召要召員全副武裝行軍5公里，此訓練目的為何？邱國正指出，這是因為台澎防衛作戰有個特點，「處處都是戰場」，這句話不是口號，要實際訓練，而陸軍206旅作戰責任區就在這個地方，熟悉環境絕對是必要的，「以後我們都採取這個方法來做」。