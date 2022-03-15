田中警分局與轄區派出所，積極與轄內金融機構互動合作，防堵詐騙案件發生，近日成功阻詐6個案件，合計守住189萬元，保住民眾得來不易的積蓄。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中警分局與轄區派出所，積極與轄內金融機構互動合作，防堵詐騙案件發生，近日成功阻詐6個案件，合計守住189萬元，保住民眾得來不易的積蓄。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中警分局與轄區派出所，積極與轄內金融機構互動合作，防堵詐騙案件發生，近日成功阻詐6個案件，合計守住189萬元，保住民眾得來不易的積蓄。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

人飢己飢、人溺己溺，奉獻犧牲的精神太令人動容，只是沒想到竟然連這也要騙！俄烏戰爭爆發，戰事延燒半個多月，烽火連天令各界悲痛，詐騙集團竟利用人性弱點，誆稱要前往行醫救人，南彰化一名60多歲婦人險些被騙失金，連丈夫苦勸也沒用，幸好警方及時到場，與郵局人員合力攔阻，保住婦人積蓄。

彰化縣田中鎮一名60多歲的陳姓婦人，平日在家當家庭主婦，在網路上認識一名男子，男子自稱姓黃梁複姓，設籍高雄、職業是醫生，兩人成為網路上無話不談的朋友。

日前這名黃梁姓男子向婦人表示，俄烏戰爭爆發，看到烏克蘭國內戰火連天、老弱婦孺急忙逃難，孩童被無情砲火攻擊傷亡，房舍慘遭轟炸，斷垣殘壁的景象令人十分不忍，因此發心想要前進烏克蘭戰地，行醫救人，讓婦人大受感動。

男子又說，去烏克蘭行醫，需要募集一些醫藥用品與醫療設備器材，最貴的機器有些1台要好幾萬元，陳婦獲悉後，二話不說也要出錢贊助響應其義舉，11日中午前往社頭社頭湳雅郵局，表示要匯12萬元給朋友。

當時陳婦的丈夫也隨他來到郵局，在旁不斷拉住陳婦手臂阻止，陳婦仍態度堅決，郵局經理與行員直覺有異，立即通報朝興派出所員警到場了解關心，在眾人不斷提醒與勸阻下，總算讓陳姓婦人相信是遇到詐騙集團，打消匯款念頭。

田中分局副分局長張淳閔14日表揚協助攔阻詐騙有空的金融機構行員，她說，感謝行員們機警，與警方密切合作，這次有「台中銀行田中分行」、「中華郵政田中郵局」、「中華郵政田中三潭郵局」、「中華郵政社頭湳雅郵局」、「中華郵政二水郵局」及「田中鎮農會」等6家行庫金融機構，成功攔阻189萬元，保住民眾的辛苦積蓄。

田中分局長林詔徹也呼籲，期許金融機構行員都能與警方合作，發現有異立即通知警方，避免民眾成為詐騙犯罪受害的羔羊，共同守護民眾財產。