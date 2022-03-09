俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突，戰火持續延燒，許多國家紛紛捐贈物資和武器支援烏克蘭，中國大陸外交部發言人趙立堅今天(9日)在會中表示，將向烏克蘭提供價值500萬元人民幣（約2250萬台幣）的人道主義援助物資。此事也網路上引發網友熱議，不少網友都對此事感到十分驚訝，更有網友直言，「送這才是人道救援，送武器根本叫人去送死」。

趙立堅表示，中國紅十字會已經發佈消息，應烏克蘭方面的請求，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值500萬元人民幣。今天（3月9日）首批物資已經從北京起運，後續將通過適當方式盡快交付烏克蘭。

此事也在PTT上引發網友熱議，「居然不是援助俄羅斯」、「送這才是人道救援，送武器根本叫人去送死」、「這下普丁開始混亂了」、「兩邊都不得罪？」、「覺青哭倒在廁所」、「有幫忙就給推」、「以紅十字會的名義送的吧」、「有人道救援就給推」、「 比起一堆心靈加持的好多了啦」、「普丁在你後面，他很火」、「 是不是能側面證明戰況對俄羅斯不利」、「普丁感覺不對」。