民眾黨布局縣市議員提名，近來被發現2位擬參選人有酒駕前科，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲12日表示，後來反省是中央黨部不對，前幾天開會因應社會需求，把酒駕問題重新寫在提名辦法內，一個新興政黨常常思慮不周，沒遇到也沒想到，不過他也認為，社會也不能說一個人過去犯過罪就完全排斥，還是要與人為善。

PTT名人「小商人」發文指這幾天一些有前科的民眾黨議員擬參選人退黨、退選，對民眾黨沒意見，但是對嘉義蕭家班特別有意見，王昭坤就是蕭家班的人，第1、第2波還沒看到他兒子被提名，估計知道這人前科多，但王昭坤的家都給民眾黨當服務處，市區也一堆看板，要摸頭恐怕也沒那麼容易，不提名也是選到底了。

對此，柯文哲今早出席首長共識營時指出，最近有2位被提名人遭撤銷提名，後來反省是中央黨部不對，當初設定提名有標準，他很強調SOP，要申請到良民證，可是怎麼想都沒想到5年前有酒駕不准提名，就被發現有酒駕歷史。

柯文哲說，前幾天開會因應社會需求，把酒駕問題重新寫在提名辦法內，但法不溯既往，不過也要謝謝他們說不要造成黨的困擾，就自行退選。

他強調，一個新興政黨常常思慮不周，沒遇到也沒想到，關於過去有犯罪紀錄到什麼程度，什麼可接受、不可接受，反正都還沒提名，社會也不能說一個人過去犯過罪就完全排斥，不然為什麼要有更生人保護法，未來的提名辦法經過這次事件會修得更完整，對社會的人還是與人為善，提名辦法會更嚴謹。