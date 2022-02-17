民眾黨立委賴香伶（見圖）17日在立法院宣布投入民眾黨黨內桃園市長初選，將與先前表態參選的民眾黨祕書長謝立功角逐。(劉宗龍攝)

民眾黨布局2022年底縣市長選舉，中央委員會昨日決議，桃園市長初選由黨祕書長謝立功及立委賴香伶進行民調，決定桃園市長提名人選。賴香伶今日表示，2022地方選舉必須跳脫藍綠互相糾纏、拖累的狀態，民眾黨作為第三勢力，她不僅是民眾黨不分區排在首位，桃園更是他投入社運的第一份工作，希望透過初選機制，把理念跟想法讓更多人認識與了解，相信最適合人選「非她莫屬」。

賴香伶今日上午發表參選宣言，賴香伶指出，她出身自社運，擁有行政歷練經驗，面對2022地方選舉，台灣要再次確認，是否已經脫離藍綠互相攻擊、糾纏、拖累的時代，2022第三勢力進場就是民眾黨，同時必須理解，新政治挑戰更大，不能忘記過去的批判，否則將無法有提升力量。

賴香伶說，她身為民眾黨不分區立委第一名，有這樣的任務跟角色使命，希望透過民主機制初選決定人選，而不是透過徵召。她過去從社運到行政歷練經驗，深知優質公職人員需要好的首長打造優質政治。

賴香伶強調，她進入國會後，提出居住正義、財政、勞動安全保障等修法，桃園是勞工大市，從工業轉型新興發展過程，如何成為優質職場很重要；另外在地緣上，客家長期偏弱勢，政治參與上比較保守，她從客家女性身分出發，相信在桃園能夠得到客家鄉親的肯認。

謝立功今透過臉書發表首個政見，提出「閃亮國門計畫，照耀整個亞洲」計畫，謝立功說，未來希望建構嶄新的桃園航空城，以機場運輸為核心的網狀交通，整合在地科技大學培育航空城所需人才，全面提升在地就業率。