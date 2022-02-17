曾任國民黨屏東縣黨部書記長的林育先，在公開接任民眾黨屏東縣黨部主委後，引起藍營忠貞人士不滿，甚至傳出「背骨」罵聲，對此，林育先表示尊重，對於可能遭開除黨籍也接受，他強調自己初心不變，所做一切都是為年輕人打造舞台。

林育先指出，去年9月間，民眾黨就開始與他接觸，在與柯文哲、蔡壁如、謝立功等人深聊後，發現這個新興政黨非常能夠接受年輕人的聲音，不似國民黨有太多包袱，經深思熟慮後，決定接下新任務，他很期待在這個舞台有所發揮。

林育先說，2010年他加入國民黨，隔年參加全國菁英幹部特考後，以第1名的成績分發回家鄉屏東服務，此後一直關心青年相關議題，如高房價、就業等問題，在他當父親後，這類議題更是關注，所以當他接觸民眾黨後，發現這個政黨可以讓他發揮的不僅是政治，更重要的是為年輕人打造舞台。

林育先坦言，他知道接下新職務後，會讓大家覺得「轉很大」，但他強調自己是「初心不變」，他不諱言道，近來國民黨對年輕人的栽培，有排除政二代、政三代的趨勢，這點給予肯定，但國民黨在整個組織架構與地方上仍存在問題，所以才決定轉換跑道。

但為何不先退黨再接民眾黨主委？林育先稱，反正退黨也是要開黨紀會，那就一切單純化，至於若真遭黨紀處分或開除黨籍，他都接受也尊重，只是這次不少國民黨地方黨職人士在民進黨屏東縣長初選中表態支持誰，不知黨紀處分的界線要如何區分。

他強調，其實若正面看待，很多地方議題是可以大家一起合作的，不管是藍綠一家親、還是藍白合作。至於年底大選布局，林育先說，他不排除參選，但選哪個還不確定，一切都要經黨內開會討論決定，民眾黨經3波海選後，目前已有投入選戰的人選。