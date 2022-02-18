曾連任5屆新竹市議員的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝，昨日（17）公布去年一份新竹市長候選人民調，當時鄭宏輝即以22.4%領先國民黨、時代力量、民眾黨各黨派潛在候選人，排名第一；鄭宏輝強調，民眾黨的高虹安「當時就輸了！」，並直言高虹安歷經綠畜、塔綠班兩大失言風波後，民調暴跌也是理所當然。

新竹市長選戰增溫，民眾黨立委高虹安屢被外界點名可能參選，相關競爭十分激烈。但鄭宏輝昨日在臉書發文，刊出一份年代民調中心去年所做民調，顯示鄭宏輝以22.4%的支持度，大勝國民黨籍鄭正鈐的18.3、時代力量籍邱顯智的10.2%、民眾黨籍高虹安的17.8%，成為不分黨派全體民眾最支持的候選人。

鄭宏輝特別在文章中標註高虹安，點名批：「高虹安，你的民調就是個位數，不必挑撥離間！」鄭進一步引述林智堅先前說法指出，新竹市市長林智堅說的沒錯，去年那場民調，鄭宏輝22.4%、鄭正鈐18.3%、邱顯智10.2%、高虹安17.8%，所以「當時高虹安就輸了！」

鄭宏輝並分析，高虹安歷經綠畜、塔綠班等兩大失言風波，其民調「暴跌到個位數，不是理所當然嗎」；更何況民眾黨內部眾叛親離，連曾經的網軍大將柯昱安都出走了，就不要提其他工作人員。鄭宏輝批，民眾黨近期的候選人名單更是荒腔走板，包括酒駕、妨礙自由、妨害選務等，甚至還有候選人跑去恐嚇網紅四叉貓，只能用「牛鬼蛇神」來形容。