曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝昨日（21）指出，對於「鄭前議員」的稱呼他一方面驕傲、一方面討厭，更呼籲「酸民們」別再說他議員落選了，「麻煩做一下功課，鄭宏輝是最高票當選議員的好嗎！」並刊出2018年擔任現任市長林智堅競選總幹事的照片，強調為了台灣與新竹，大家要團結一起努力。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，他在台大讀書的時候就加入民進黨了，即便當時氛圍緊張、壓力很大，他仍秉持想要救台灣、拚改革的理念，走上街頭抗議並投入民主化運動。後來投入新竹市議員的選舉，鄭感性表示，這要感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘的鼓勵與支持，讓他有機會能夠加入民進黨新竹團隊，一起用行動實踐對於守護台灣、建設新竹的理想。

鄭宏輝表示，對於「鄭前議員」的稱呼，他是一方面驕傲、一方面討厭。驕傲的是他在連任5屆議員後，決定把機會讓給更年輕的夥伴，所以毅然決然選擇不再競選連任，「酸民們」不要再說他議員落選了，「麻煩做一下功課，鄭宏輝是最高票當選議員的好嗎！」

響應近期「放上舊照片」挑戰，鄭宏輝特別隨文刊出一張2018年他擔任林智堅市長競選總幹事的照片，稱從事政治工作，雖不輕鬆但心態上要放輕鬆，一定要做自己、堅持理想，他永遠都會記得守護台灣、建設新竹的初衷。