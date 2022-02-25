俄羅斯總統普丁24日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，外媒報導烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷。曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝表示，從新聞畫面上看到俄軍坦克、運兵車駛入烏克蘭頓內次克，讓他深感烏克蘭事件模式可能隨時降臨台灣，強調台灣人必須體認「同島一命」的重要性。

鄭宏輝日前在臉書發文指出，他看到俄軍坦克、運兵車連夜駛入烏克蘭頓內次克，烏克蘭局勢來到關鍵時刻，讓他忍不住感嘆：「烏克蘭事件模式很可能隨時降臨台灣，我們還能不同島一命、團結一致嗎？」

鄭宏輝指出，綜合英國《金融時報》首席外交事務評論家拉赫曼（Gideon Rachman）、美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、英國首相強生等重量級人士的評論，皆指出烏俄戰爭與台灣間存在著關聯性，若烏克蘭局勢失控，也恐將會危害到台灣。

對此，鄭宏輝強調，此時此刻的台灣，面對隨時可能發生的侵略威脅，我們最需要的正是「團結」；如果真的有「烏東時刻台灣版」，大家一定都要團結、站出來，守護台灣、守護我們的家園。