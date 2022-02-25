俄羅斯24日宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」並發動飛彈攻擊，烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷。中山大學社科院前院長、現任民眾黨立委張其祿表示，此次烏東事件，美國多數行動口惠實不至，美國不僅將失去國際社會信任，對美國長期佔據的西方國際社會領頭羊角色也「確實有影響」，包括波羅的海三小國、中東歐的新民主盟邦國家，都會懷疑美國的支持究竟到不到位。

張其祿24日接受香港媒體《中評社》訪問指出，從去年美國在阿富汗倉皇撤兵，到現在俄烏情勢的發展，美國作為西方民主盟國的頭，盟友們對其信任度確實遭衝擊。

張其祿分析，烏克蘭情勢跟台灣有某種程度的相似性，都是夾在兩大強權之間，內部也有親美、親俄、親中等爭論。張強調，小國關鍵在於能否自立自強、保有自主性的自助，若只期待人助都非常不保險，必須讓自己擁有實力才是重點，像烏克蘭總統澤倫斯基也有點後悔當初烏克蘭信任美國而廢除核武。

針對美國是否失去國際社會的信任？張其祿直言，此次烏東事件，美國多數行動口惠實不至，僅呼籲、制裁、要求同盟國給俄羅斯壓力，但卻沒有實質的協防等動作，這點對美國西方領頭羊的角色「確實有影響」，將衝擊非傳統的盟邦對美國的信任度，例如波羅的海三小國、中東歐的新民主盟邦國家等；但日本、韓國都是與美國關係較緊密的國家，實質上也有正式的安保關係，對美國的信任感則不太會受到影響。