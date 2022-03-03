美國總統拜登在周二的國情咨文演說中，指控俄羅斯總統普丁誤判了西方，無端侵略烏克蘭，甚至稱，「普丁錯了，我們已經準備好」，要俄羅斯付出代價。媒體人吳子嘉認為，拜登後面可能 還有下一招、可能有怪事發生，但普丁若因此再展開大殺戮，恐怕會發生很可怕的結果。

吳子嘉2日在《關鍵時刻》節目中指出，拜登的民調突然間跳升了9%，太可怕了。很多人都認為拜登在俄烏戰爭「落跑」不見人影，結果，拜登可能早就布局好了，在那邊收割全部的成果；拜登這場國情咨文演說，叫做「原形畢露」。他預測，普丁如果再展開大殺戮，恐怕會發生很可怕的結果，「美軍會不會去呢？」

SpaceX執行長馬斯克的衛星網路系統設備Starlink接收器，從烏克蘭請求協助到上線，僅花了兩天。吳子嘉覺得，現在我們已經確定Starlink衛星天線路由器，已經抵達烏克蘭。現在普丁的攻擊目標，是摧毀媒體、摧毀民心、摧毀所有水電系統，讓烏克蘭老百姓沒辦法生存；但Starlink是經由衛星，俄羅斯應該沒辦法切斷。這件事如果沒有美國在後面布局，當然不可能做到，因此，後面可能還會有怪事發生。

吳子嘉甚至認為，俄羅斯現在若殺得愈兇、砲打得愈兇、基輔的人死得愈多，只要平民的傷亡不斷增加，美軍應該還會有下一招。