俄羅斯入侵烏克蘭，恐引起全球地緣政治格局大幅轉變，美國與中國大陸兩強的一舉一動引人關注。政大外交系副教授吳崇涵指出，華盛頓有可能將重心拉回歐陸與中亞地區，未來將「兩面對抗」；至於北京將維持中立或是採取模糊策略，隔山觀虎鬥。

吳崇涵認為，俄烏戰爭將導致美國對於「印太戰略」的規模與力度將有所影響，美國有可能將重心拉回歐陸與中亞地區，華盛頓未來面對「兩面對抗」的局勢，即一面抗衡中國大陸在印太的威脅，一方面處理烏俄問題，包括未來曠日廢時的內戰與難民問題。

吳崇涵說，現階段美方之概念就是盡全力以非出動部隊的方式協助烏克蘭。但如果未來成立烏克蘭流亡政府，美國在軍事與情報方面，勢必需要投入更多資源與人力。未來華盛頓在對台海問題上，勢必要做出更動。

他猜測，俄羅斯跟美國未來持續劍拔弩張，中俄之間關係則可能變的較為緊密，而中國大陸也會趁此時好好修養生息。畢竟在美中貿易戰與疫情之後，北京需要機會重整旗鼓，此時若以烏克蘭戰爭牽制美國，對北京在整個軍事、經濟與地緣政治上是一個很好的機會。

台大政治系教授左正東則表示，俄羅斯發動戰爭後，歐盟全力支持烏克蘭，但俄羅斯將歐盟列入不友善國家。這也讓歐盟原本在美俄間的翹翹板角色消失，未來在地緣政治的棋局中，歐盟會和美國緊密連結，成為美國的鋼鐵盟友，而不是自主性、可以自由縱橫捭闔的獨立力量。