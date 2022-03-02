俄烏戰爭，目前雙方仍在激烈交火，美國、歐盟對俄羅斯展開經濟制裁，讓俄羅斯雪上加霜；俄羅斯總統普丁日前曾核武部署進入高度戒備狀態。前民進黨立委郭正亮認為，要美、歐捲入戰爭才有可能動用核武；若萬一動用核武，也只會使用小單位的量。

郭正亮2日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，表面上有核武的國家很多，一打起來，地廣人稀的國家會比較佔便宜，人口越分散越佔便宜。若真的動到核武，也只會使用小單位的量，也就是只有摧毀一個基地的量，比較新進的國家都有這種技術。至於會不會走到這一步？也要美、歐捲入戰爭才有可能，目前看起來大家都很謹慎。

郭正亮接著表示，原本波蘭、保加利亞和斯洛伐克要送烏克蘭戰鬥機，但後來都放棄，就是因為那些都是北約的國家，等於北約介入戰爭。甚至本來傳出烏克蘭飛行員去波蘭把飛機開回來，這消息是烏克蘭自己放的，後來證明沒有這件事，可見這件事情有多敏感。

郭正亮指出，俄烏戰爭不能拖太久，因為對俄羅斯來講會有幾種壓力：第一個壓力，就是雪在融化，因為溫度在上升，裝甲部隊在融雪後行動會比較困難，所以3月中之前一定要結束戰爭；第二個壓力，金融抵制產生的波瀾不知會擴散到哪裡，沒有人知道，歐美也會緊張，所以也不希望打那麼久。

郭正亮認為，金融核武可以拿出來嚇人，可是若真的要持續一個月，後果沒有人知道。另外，俄羅斯關閉領空，美國也跟著關閉領空，關閉領空將造成全世界航空供應鏈整個變長，會造成什麼貿易後果，也沒人知道，比如從歐洲要到亞洲，大概要拉長4到6個小時的時間，會有一大堆變數。