台灣民意基金會今將發表「解開台灣人統獨傾向之謎」最新民調報告，該會董事長游盈隆則在臉書透露，表示俄烏戰爭爆發，「台灣人統獨傾向」再度成為世人關注焦點，台灣真的有高達87%成年人希望維持現狀嗎？「The answer is definitely no」。

游盈隆今（8日）在臉書發文表示，2021年10月25日美國HBO電視台知名脫口秀「上週今夜秀」（Last Week Tonight）播出台灣專輯，吸引數百萬美國人觀看，節目主持人奧利佛（John Oliver）引用政大選舉研究中心2021年6月有關台灣人的統獨傾向民調，「在隔壁惡鄰虎視眈眈下，台灣卻有高達87%的人民希望「維持現狀」，遠高於第二多的選擇獨立」，這根本不合理啊！」奧利佛驚訝地喊，他不解為何在對岸文攻武嚇下，多數台灣人竟然能抱著這種態度過活。

游盈隆再指出，在此之前兩個多月，2021年8月26日，美國一個具百年歷史知名智庫，「芝加哥全球事務委員會」（The Chicago Council on Global Affairs）公布一份民調，結果顯示：69%受訪者支持美國承認台灣是一個獨立的國家，5%反對，24%不知道；當大陸入侵台灣時，52%受訪者贊成美國派出軍隊防衛，這是該智庫自1982年進行調查這些問題以來，所獲最高數據比例。

另外，游盈隆稱，2021年12月1日，美國雷根總統基金會公布其年度「雷根國防調查」民調結果，發現有高達七成一美國人認為美國政府應當正式承認台灣是一個獨立自主的國家，10%反對，19%不清楚。

2022年2月24日俄烏戰爭爆發，游盈隆直言，舉世關注，「今日烏克蘭，明日台灣」話題瞬間感染全球，「台灣人統獨傾向」再度成為世人關注焦點。他透露，台灣真的有高達87%成年人希望維持現狀嗎？「The answer is definitely no」。