日前德國益智節目中的一道題目，問參賽者台灣人說「QQ的」是什麼意思，讓台灣網友全都笑翻，近日台灣日常生活又登上義大利益智節目，讓參賽者看到後馬上傻眼癟嘴，我駐義大利代表處也特別在臉書分享相關資訊，笑說「這題目也太難了吧！」

駐義大利代表處的臉書小編13日表示，義大利國營電視台《Rai 1》近日在益智節目中將台灣日常生活化為題目，問「當一輛播放著貝多芬《給愛麗絲》的黃色車輛經過時，台北的居民會做什麼事情？ 」選項則有「帶狗狗出門散步」、「Pub不能再喝酒了」、「倒垃圾」及「該拿出國旗了」。

雖然對台灣人來說這題就是送分題，但對外國人來說卻相當困難。駐義大利代表處的臉書小編透露，該場是6人賽，如果答錯就換下一個人上來答題，結果一直到第3個人才答對，忍不住笑說「這題目也太難了吧，義大利人怎麼會知道」，還在最後附上一段經典旋律「登愣登愣登愣登愣等」。

網友看完後也全都笑翻，說「太為難參賽者了」、「還好沒有該出來賣冰淇淋的選項」、「竟然出這題」，也有人笑說「還好不是像德國一樣問台灣人說QQ是什麼意思，不然就真的得幫參賽者QQ了」。